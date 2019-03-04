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"تموين الدقهلية" تضبط 1500 لتر سولار مدعم بالجمالية

الإثنين، 04 مارس 2019 12:31 م
"تموين الدقهلية" تضبط 1500 لتر سولار مدعم بالجمالية السولار المضبوط
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 1500 لتر سولار مدعم بمركز الجمالية، في حملات تموينية على عدد من المنشآت المختلفة لبيع السلع الغذائية ومحطات تموين السيارات والباعة الجائلين، وقال أنه تم اتخاد الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مديرية التموين. 

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تقرر استمرار الحملات التموينية في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق وللحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك وقف اية تجاوزات مثل تهريب السلع الغذائية أو التموينية أو المحروقات والتى لا يستفيد بها المواطنون وتدفع فيها الدولة أموالا كبيرة تذهب إلى جيوب المخالفين والمهربين .

 

 

 


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