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"تضامن الغربية": بحث ودراسة 4 حالات ضمن برنامج حياة كريمة

الإثنين، 04 مارس 2019 02:20 م
"تضامن الغربية": بحث ودراسة 4 حالات ضمن برنامج حياة كريمة وكيل تضامن الغربية
الغربيه - محمد طارق
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فى استجابه سريعة لما نشره "اليوم السابع" خلال 15 يومًا الماضية عن مأساة حياة أكثر من 4 حالات بينهم حالات مرضية لكبار السن، وحالات منازل آيلة للسقوط، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بتشكيل لجنة لفحص تلك الحالات .

وعلى الفور قامت اللجنة بمعاينة الحالات وتبين استحقاق 3 حالات، وجارى استخراج الأوراق لهم، وتوفير معاش تكافل وكرامة، كما قامت اللجنة بضم بعض الحالات لبرنامج حياة كريمة .

وقامت اللجنة بفحص الحالة الرابعة وتبين عدم استحقاقها، لأن دخل المواطن يتعدى 800 جنيه عن عمله بالبناء، والزوجه تبيع بعض الحلوى أمام المنزل بدخل يقدر بحوالى 200 جنيه شهريًا، ويكون إجمالى دخل الأسرة عن عمل الزوج والزوجه 1000 جنيه .

 

 


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