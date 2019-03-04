تسليم 30 شهادة أمان للعاملين بديوان عام الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، 30 شهادة أمان فئة 500 جنيه للعمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها كنوع من الحماية والضمان للعامل وتيسيراً عليهم ولتحسين مستوى معيشتهم وأوضح محافظ الشرقية أن شهادة أمان المصريين هى شهادة إدخار بنكية تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه كحد أقصى للشخص الواحد وتدفع مرة واحدة ويأتى كنوعٍ من الحماية والضمان للمواطن " العامل" بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمد مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين مشيراً إلى أن مدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائيا مرتين، أى أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات .

كما قام محافظ الشرقية بمنح أوائل المشاركين من العاملين بالمحافظة فى الدورة التدريبية بسقارة شهادة تقدير ومكافأة مالية وهم " أحمد عبدالله أحمد أحمد رئيس مركز المعلومات بمركز الحسينية ، فايز نجاح محمد باحث قانونى بمركز أولاد صقر ، السيد على أحمد نائب رئيس مدينة منشأة أبو عمر ، أحمد محمد محمود سكرتير وحدة محلية قروية بمركز ديرب نجم ، سعيد أحمد أحمد عفيفى نائب مدير أدارة التراث الحضارى بالديوان العام ، زوزو فتحى محمد أخصائى علاقات عامة بمركز الزقازيق " .

و فى السياق متصل نظم معرض للملابس الجاهزة وتوزيع 1000 قطعة ملابس بالمجان على محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وذلك بمقر جمعية الغد المشرق بمركز فاقوس

و قاما محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى و السيد رجب مدير مكتب الأورمان بالشرقية بإفتتاح معرض للملابس الجاهزة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان وبحضور الدكتور عادل عبدالمجيد رئيس الأتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشرقية وذلك بمقر جمعية الغد بمركز فاقوس .