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تحرير 1053مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية

الإثنين، 04 مارس 2019 09:10 ص
تحرير 1053مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1053مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات ،وفحـص 41شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 21شقة مفروشة 23شخص جنائي من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم ضبط 8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية.

 

 
 
 

 


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