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باكستان: تأهب القوات المسلحة منع هجوما هنديا محتملا ضد 5 مواقع

الإثنين، 04 مارس 2019 09:16 م
باكستان: تأهب القوات المسلحة منع هجوما هنديا محتملا ضد 5 مواقع الجيش الباكستانى
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأثنين إن تأهب جيش بلاده منع هجوما هنديا محتملا ضد خمسة مواقع بالبلاد، في وقت قالت مصادر عسكرية هندية إن سلاح الجو الهندي أسقط طائرة باكستانية بلا طيار اخترقت المجال الجوي الهندي في منطقة "راجستان".

 

وصرّح قريشي، في لقاء مع قناة "جيونيوز" الباكستانية، بأن القوات المسلحة لباكستان كانت متأهبة وكانت المخابرات على دراية بمجرى الأحداث، كما أن التواصل الدبلوماسي والعسكري لعب دوراً في وقف الهجوم الهندي، مشيرً إلى أن القيادة المدنية والعسكرية للبلاد تابعت بشكل مستمر الأحداث.

 

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أن الموقف يتحسن عند خط السيطرة مقارنة بالأيام السابقة، موضحاً أن الأزمة الحالية تدور حول قضية كشمير.

 

وحول السلام في كشمير، قال قريشي إن "الكشميريين يقدمون التضحيات، فلا يوجد حل عملي لكشمير من دون احتواء الكشميريين"، مضيفاً أن باكستان ترغب في قيام علاقات ودية مع الهند إلا أن قضية كشمير هي محور الخلاف الرئيسي بين الدولتين.

 

وأوضح أن المجتمع الدولي يضغط من أجل حوار بين الهند وباكستان.

 

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده الشطر الهندي من اقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم. وردت الهند بغارة جوية في 26 فبراير الماضي في الشطر التابع لباكستان من إقليم كشمير. وحاولت مقاتلات باكستانية استهداف منشآت عسكرية هندية في كشمير، لتتصدى لها مقاتلات هندية سقطت إحداها في الجانب الباكستاني من الاقليم، واحتجز الجيش الباكستاني قائد الطائرة قبل أن يطلق سراحه ويسلمه إلى الهند.

 

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية هندية بارزة اليوم الإثنين إن سلاح الجو الهندي أسقط طائرة باكستانية بلا طيار اخترقت المجال الجوي الهندي في منطقة راجستان.

 

وأفادت المصادر - وفقا لصحيفة (إنديا توداي) الهندية - أن رادارات القوات الجوية الهندية رصدت الطائرة المسيرة الباكستانية أثناء قيامها بمهام استطلاع لمواقع عسكرية في منطقة صحراوية بولاية راجستان الهندية.

 

وأضافت أن القوات الجوية أرسلت طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "سو-30 إم كيه آي" من قاعدة "نال" الجوية على أطراف مدينة بيكانر الهندية، لتسقط الطائرة المسيرة التي تناثر حطامها في الأراضي الباكستانية.

 

من جانبه، قال الجيش الباكستاني - حسب صحيفة "إنديا توداي" - إنه لم تحدث أية ضربة جوية من الجانب الهندي، وأن صور المواد المعدنية في الصحراء هى في الحقيقة خزانات وقود ألقتها الطائرات الحربية الباكستانية في المنطقة.

 

 


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