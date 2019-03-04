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الإثنين، 04 مارس 2019 09:50 ص
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انتحار سيدة بالقفز من شرفة شقتها فى مدينة السلام بسبب خلافات عائلية

الإثنين، 04 مارس 2019 09:22 ص
انتحار سيدة بالقفز من شرفة شقتها فى مدينة السلام بسبب خلافات عائلية جريمة الانتحار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتحرت سيدة بعدما قفزت من شرفة شقتها بسبب خلافات عائلية بمنطقة السلام، وتم نقلها إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة سيدة بأحد الشوارع بمنطقة السلام بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، للوقوف على أسباب وفاة السيدة، وإجراء التحريات اللازمة.
 
وعثر رجال المباحث على جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بعد سقوطها من الطابق الخامس لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
 

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