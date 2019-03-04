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اليوم اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. والنتيجة خلال 48 ساعة

الإثنين، 04 مارس 2019 01:30 ص
اليوم اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. والنتيجة خلال 48 ساعة طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 51 قاعة مجهزة فى عدة محافظات.
 
 
وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا.
 
 
وأوضح أن الامتحان، لا يحتاج إلى أى أمكياتيات ويستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب المحمول، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أى شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة،  قائلا: يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة،  مؤكدا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد".
 
وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة يضم 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أنه تم التعاون مع المراكز الثقافية، وأيضا المركز القومى للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات. 
 
وأشار إلى ضرورة إحضار الرقم القومى للمتقدم وأيضا البريد الإلكتروني له خلال لجنة الامتحان، وجارى الاستعلام الأمنى عن المتقدمين.

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