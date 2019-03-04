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الهند وباكستان تتبادلان القصف فى إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما

الإثنين، 04 مارس 2019 09:56 ص
الهند وباكستان تتبادلان القصف فى إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الهندية، المقدم ديفيندير أناند، أن تبادلا للقصف بين القوات الهندية والباكستانية جرى صباح اليوم الاثنين،فى إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت صحيفة إنديان اكسبريس الهندية - على موقعها الإلكترونى - عن المتحدث قوله للصحفيين: "هذا الصباح حوالى الساعة الثالثة، انتهك الجيش الباكستانى ودون أى سبب نظام وقف إطلاق النار، وقام بإطلاق النار على قطاع آكنور (بولاية جامو وكشمير)، ورد جيشنا بإطلاق النار.. وحوالى الساعة 06:30 توقف إطلاق النار".

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أى انتهاكات على باقى القطاعات الحدودية بين الدولتين .. كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أى ضحايا فى صفوف الجانب الهندي، والمؤسسات التعليمية التى تبعد 5 كيلومترات من خط المراقبة عند الحدود الفعلية بين الهند وباكستان فى كشمير لا تزال جميعها مغلقة، نظرا لارتفاع التوتر نتيجة تبادل القصف، بحسب الجيش الهندي.

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان فى شهر فبراير الماضى على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم مناهض للهند يتخذ من باكستان مقرا له، يوم 14 فبراير الماضى بهجوم فى ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين، أسفر عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.

وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندى غارات على معسكر التنظيم المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهى أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.

 


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