الكرملين: نأمل بالاتفاق قريبا على مكان وموعد القمة الروسية الكورية الشمالية

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن بلاده وكوريا الشمالية على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، معربا عن أمل موسكو بتحديد موعد لقاء الزعيمين قريبا.

وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين " لم يتضح بعد موعد هذه القمة، ولكن تجرى اتصالات دائمة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين لهذا الغرض" .

وأضاف بيسكوف : " لقد أعلنت فى وقت سابق أن زيارة الزعيم الكورى الشمالى لروسيا واردة على أجندة الزيارات، حيث وجهنا الدعوة للرئيس الكورى الشمالى للقيام بهذه الزيارة".

كما أعرب المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية عن أمل بلاده أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية الاتفاق على مكان وموعد هذه القمة فى الأجل المنظور.