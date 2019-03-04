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الكرملين: بوتين يوقع مرسوما بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

الإثنين، 04 مارس 2019 06:06 م
الكرملين: بوتين يوقع مرسوما بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قال الكرملين اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

 

كانت روسيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستعلق مشاركتها في المعاهدة بعدما قالت الولايات المتحدة إنها ستنسحب منها بسبب انتهاكات روسية. وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة واتهمت واشنطن بمخالفتها، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

 

وجاء في المرسوم أن بوتين أمر بتعليق العمل بالمعاهدة إلى أن توقف واشنطن انتهاكها وطلب من وزارة الخارجية إخطار أطراف المعاهدة بالخطوة الروسية.

 


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القوى النووية

الحرب الباردة




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