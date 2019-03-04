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القبض على صيدلى بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:14 ص
القبض على صيدلى بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت وزارة الداخلية في ضبط مسئول عن صيدلية لاتجاره فى العقاقير المخدرة وبحوزته أكثر من 10 آلاف قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع.
 
وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "شادي.م"  دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية بباب شرقى بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة، متخذاً من الصيدلية التى يديرها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية تم ضبط المذكور بالصيدلية، وبحوزته "10045 قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى قدره 2550 جنيها، و3 هواتف محمولة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
 
 

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