التعليم: تسليم التابلت لجميع الطلاب باستثناء قرابة 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أحمد ضاهر، مساعد وزير التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوي يستخدمون أجهزة "التابلت" ببراعة شديدة، موضحًا أن هذا الأمر فاق توقعات الوزارة التي رأت أنهم قد يحتاجون تدريبات

وأضاف ضاهر، فى بيان صحفى، أن تجربة "التابلت" لها ردود فعل إيجابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلمت جميع دفعات الأجهزة من شركة سامسونج، ووزعتهم على طلاب الصف الأول الثانوي باستثناء نحو 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة لم يتسلموا أجهزتهم حتى الآن.

وأشار مساعد وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المختصة بالتطوير درست 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على شركة سامسونج، موضحًا أن قصة التابلت بدأت في شهر مايو الماضي بمساعدة هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم ، وجود جهاز بجودة عالية ودرجات تأمين تحافظ عليه وتمكن الطالب من استخدامه لـ3 سنوات.

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز القومي لتطوير المناهج، إن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أي مرحلة تعليمية ، موضحا أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030 ، لافتة الى أنه تم تدريب كوادر تعليمية مختلفة، موضحة أن المركز اهتم بالمناهج التي تعمل على بناء الشخصية، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة موسعة من أجل المناهج الجديدة تم بناؤها على 3 عناصر أهمها مواصفات خريج 2030 ، وشددت على أن المناهج الجديدة قائمة في المقام الأول على المهارات، مشيرة إلى أن هذه المهارات بالخبرات المصرية في الأساس ودعم الخبرات الأجنبية.

من جانبها أكدت حبيبة عز ، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، أن المناهج الجديدة عبارة عن حكاية بدأت بفكرة وحلم بانتهاء الظواهر السلبية في المجتمع تمت ترجمته على أرض الواقع في صورة كتب ومناهج جذابة تلبي احتياجات الطلاب، مشيرة إلى مراجعة أكثر من 30 شريك دولي و220 خبير للمناهج الجديدة.

وأوضحت عز ، أنه تم تدريب أكثر من 120 ألف معلم و3425 موجه بالمدارس على المناهج الجديدة، مشددة على وجود 3.5 مليون نسخة من الكتب التي تتطابق وعقلية الطفل المصري ، مؤكدة أن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أى مرحلة تعليمية، موضحة أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030.