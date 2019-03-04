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"التعليم العالى" تعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لحوافز الابتكار ورفعها للحكومة

الإثنين، 04 مارس 2019 05:00 ص
"التعليم العالى" تعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لحوافز الابتكار ورفعها للحكومة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الابتكار، الذى تقدمت به وزارة التعليم العالى وتمت الموافقة عليه، معلنا أن اللائحة التنفيذية للقانون موجودة الآن فى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها والعمل بها وتفعيل القانون.

وأضاف عبد الغفار لـ"اليوم السابع"، أن قانون حوافز العلوم والابتكار يستهدف دعم دور الجامعات والمراكز البحثية ويجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومى، وإدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك يدعم مشروعات البحث العلمى أو التطوير تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات.

 


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وزير التعليم العالى

اللائحة التنفيذية

قانون العلوم والابتكار




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