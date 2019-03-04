البابا تواضروس للكهنة الجدد: "اهربوا من الذات والسلطة والأنا"

سارة علام

انتهى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، من رسامة 13 كاهنًا جديدًا للخدمة فى القاهرة وأوروبا وأمريكا.

ونصح البابا الكهنة الجدد قائلًا: "اهربوا من الذات والسلطة والأنا وتواضعوا فى الخدمة"، مشيرًا إلى أن أحد الكهنة سوف يرسم كاهنًا عامًا دون إيبراشية.

من بين الآباء الجدد، رسم البابا الكاهن مينا إبراهيم عياد نجل المعلم إبراهيم عياد رئيس مرتلى الكاتدرائية وذلك للخدمة بنيو جيرسى

وقد استقبل الحاضرين طقس الرسامات بالزغاريد والتهليل، متمنين للكهنة الجدد خدمة صالحة وحياة جديدة، على أن يقضى الكهنة فترة الأربعين يومًا للإعداد بدير الانبا بيشوي قبل أن يستلموا الخدمة فى إيبراشيتهم.

في سياق آخر، استضاف قداسة البابا تواضروس الثانى، شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا أسبوعًا فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

تضمن برنامج الأسبوع، مشاركة الشباب فى خدمة أطفال مدارس الأحد بالقرى المجاورة لدير القديس الأنبا بيشوى، كما حاضرهم عدد من أساقفة الكنيسة هم الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

ومن الآباء الكهنة القمص بولس جورج كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة والقس رافائيل ثروت كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفم الخليج.

وزار الوفد الشبابى، أديرة القديس مقاريوس ببرية شيهيت، ودير الشهيد مارمينا بمريوط مارمينا، وبعض كنائس مصر القديمة، والتقى الوفد في دير مارجرجس بمصر القديمة الأم كيرية مدبرة الدير، التى أجابت على أسئلتهم.