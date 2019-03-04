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الاسوشيتدبرس: غلق قنصلية أمريكا بالقدس ينهى مركز رئيسى للعلاقات مع الفلسطينيين

الإثنين، 04 مارس 2019 01:44 م
الاسوشيتدبرس: غلق قنصلية أمريكا بالقدس ينهى مركز رئيسى للعلاقات مع الفلسطينيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت وكالة الاسوشيتدبرس، إن إقدام الإدارة الأمريكية على إغلاق القنصلية الأمريكية فى القدس بشكل دائم ودمجها مع السفارة، يشير إلى خفض البعثة الأمريكية للفلسطينيين.
 
 
وأوضحت الوكالة الأمريكية، الاثنين، أن التواصل الآن مع الفلسطينيين سيتم عبر السفارة الأمريكية التى تم نقلها العام الماضى إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل. والقنصلية التى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى وقت مبكر من صباح الاثنين، غلقها، عملت لسنوات كمركز رئيسى للعلاقات الأمريكية - الفلسطينية.
 
 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو للاسوشيتدبرس: "لقد كان هذا القرار مدفوعا بجهودنا العالمية لزيادة كفاءة وفعالية شراكتنا الدبلوماسية وعملياتنا".  مضيفا "لا يشير ذلك إلى تغيير فى سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".
 

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