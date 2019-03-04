إقالة مدير قصر ثقافة الغنايم بأسيوط بعد العثور على كتب سيد قطب

أسيوط ـ محمود عجمي

قرر الدكتور أحمد عواض ، رئيس هيئة قصور الثقافة، إقالة مدير قصر ثقافة الغنايم، وإحالته للتحقيق، وذلك على خلفية العثور على كتب تكفيرية لسيد قطب داخل مكتبة القصر، وذلك لمخالفته تعليمات وزارة الثقافة بعرض الكتب المتطرفة.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، كلف رؤساء المدن والمراكز، بتشكيل لجان للمرور والمتابعة، وجرد مكتبات قصور الثقافة بمختلف مراكز المحافظة؛ جاء ذلك علي خلفية العثور علي كتب لسيد قطب، وغيرهم مما ينتمون لجماعة الإخوان بقصر ثقافة الغنايم بأسيوط .

وقال مصدر مسؤول بثقافة أسيوط، إن الدكتور أحمد عواض ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرر إحالة مدير قصر ثقافة الغنايم بأسيوط، والمسئولين عن المكتبة بالقصر، للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف كتب تدعو للتطرف بمكتبة قصر الثقافة.