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إصابة مندوب مبيعات على أيدى عاطل بسبب خلافات مالية فى البحيرة

الإثنين، 04 مارس 2019 10:53 ص
إصابة مندوب مبيعات على أيدى عاطل بسبب خلافات مالية فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب مندوب مبيعات بجروح طعنية وقطعية على أيدى عاطل بسبب الخلافات المالية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "ا .ا.ا" 25 سنة مندوب مبيعات مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر وآخر قطعى بالوجه.

وبسؤاله اتهم "ك .ا.ح" 31 سنة عاطل بالتعدى عليه بسلاح أبيض كانت بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعه لذات السبب وتخلص من الأداه المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائيه. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 


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