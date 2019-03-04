إدراج الوادى الجديد ضمن المناطق ذات الأولوية لإقامة هيئة تنمية الصعيد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادى الجديد ، أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أصدر قراراً بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لإقامة هيئة تنمية الصعيد.

وأوضح المحافظ، أن القرار قسم المناطق إلى3 مناطق، ذات الأولوية الأولى والثانية والثالثة ،مشيرا إلي أن المحافظة جاءت ضمن المناطق الثلاث حيث شملت مناطق الأولوية الأولي، محور القصير وسفاجا وصولا إلي الواحات الخارجة والداخلة غربا ، مؤكدا أن القرار نص على أن المناطق ذات الأولوية الثانية تشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غرباً حتى واحة الفرافرة. وتضمنت مناطق الأولوية الثالثة ، منطقة توشكى وشرق العوينات وامتدادها غرباً جنوب المحافظة.