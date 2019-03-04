إخلاء عقار من السكان بالمعصرة.. وإزالة 13 غـرفة مخالفة بالبساتين

من جهة أخرى، أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التحفظ على لانش بطول 100 متر يحتل نهر الطريق على أرض ملك الدولة بمنطقة عرب سلام بترعة الخشاب بحى المعصرة، بالإضافة إلى عدد من اللنشات الصغيرة، وتم تنفيذ حملة لإزالة هذه الإشغالات والتحفظ على اللنش، وذلك تحت إشراف اللواء محمد فؤاد رىيى حى المعصرة.
وفى سياق أخر أعلـن اللواء أحمد فؤاد، نائب مـحافظ القــاهــرة للمنطقـة الجـنوبيـة، عن إزالـة 13 غـرفـة مخـالفــة بمساحات مختلفة مقامة على أملاك الـدولة أسفـل خطوط الضغـط العـالـى الخـاص بأشجــار دارنــا، بنطاق حـى البساتى.
كما تمكن حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، بالتنسيق مع هيئة النظافة برفع مخلفـات الــردتش بطريق الأتوستراد مدخل اللاسلكى، بالإضافة إلى حملة نظـافـة بمجمـع الجلشانى وفـرش طبقة من مادة "m.c. o"، تمهـيدًا لـرصف شارع عـرفة أنور من شارع سكـة عبد الرازق، واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد معــاينة عقــار بشـــارع الميثاق، لسقــوط جزء من طبقة بيــاض سقف الدور الأول بعد الأرضى والثانى والثالث.
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