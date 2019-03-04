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إحالة موظف بمستشفى بنى سويف الجامعى للنيابة الإدارية لجمعه بين وظيفتين

الإثنين، 04 مارس 2019 04:50 م
إحالة موظف بمستشفى بنى سويف الجامعى للنيابة الإدارية لجمعه بين وظيفتين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، موظف بالمستشفى الجامعى إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، لجمعه بين وظيفتين بمؤسستين حكوميتين فى آن واحد .

 

وكان الدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى الجامعى، قد تقدم بمذكرة إلى رئيس الجامعة، تتضمن أن "محمد ش أ" موظف بالمستشفى منذ الأول من يوليو 2009، ويعمل أيضا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى منذ التاسع من سبتمبر 2007، وهذا ما أثبتته التحقيقات التى أجريت بمعرفة الشؤون القانونية .

 

وعرض رئيس الجامعة الموضوع على المستشار القانونى، فأشار إلى أن الموظف شغل وظيفتين بمؤسستين حكوميتين فى آن واحد، ما يعد مخالفة للقانون، وأوصى بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية .

 
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قرار الاحالة

 

 


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