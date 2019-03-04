إحالة موظف بمستشفى بنى سويف الجامعى للنيابة الإدارية لجمعه بين وظيفتين

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، موظف بالمستشفى الجامعى إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، لجمعه بين وظيفتين بمؤسستين حكوميتين فى آن واحد .

وكان الدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى الجامعى، قد تقدم بمذكرة إلى رئيس الجامعة، تتضمن أن "محمد ش أ" موظف بالمستشفى منذ الأول من يوليو 2009، ويعمل أيضا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى منذ التاسع من سبتمبر 2007، وهذا ما أثبتته التحقيقات التى أجريت بمعرفة الشؤون القانونية .

وعرض رئيس الجامعة الموضوع على المستشار القانونى، فأشار إلى أن الموظف شغل وظيفتين بمؤسستين حكوميتين فى آن واحد، ما يعد مخالفة للقانون، وأوصى بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية .