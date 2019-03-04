إحالة مسئولى مدرسة ثانوية فى بنها للتحقيق لتغيب 36 مدرسا وهروب الطلاب

أحال صبرى عبد الشافى، مدير إدارة بنها التعليمية، العاملين مدرسة الرملة الثانوية للتحقيق الفورى، بعد ما تبين خلال جولة مفاجئة له بالمدرسة، عدم انتظام طابور الصباح، وارتفاع نسبة غياب المدرسين، حيث دخل مدير الإدارة المدرسة فى السابعة وخمسين دقيقة صباحا، ففوجئ بعد تنظيم المدرسة لطابور الصباح والإذاعة المدرسية، وعدم تواجد لعدد كبير من الطلاب والمدرسين فى المواعيد الرسمية.

وأوضح عبد الشافى، أنه تبين خلال الجولة، ارتفاع نسبة غياب طلاب المدرسة، وخاصة فى الصف الثالث الثانوى، حيث وجد الفصول خاوية من الطلاب، وقام مدير الإدارة بالشطب على 36 مدرسا لتغيبهم وتأخرهم عن مواعيد العمل الرسمية

قال عبد الشافى، إنه لا تهاون مع مقصر فى عمله، ومن يخالف القانون أو يقصر فى العملية التعليمية، وحماية أمن وسلامة الطلاب، سيحاسب بكل حزم وحسم، والطلاب والمؤسسات التعليمية أمانة يجب الحفاظ عليها باعتبارها مكانا للإشعاع الفكرى والعلمى، مشيرا أن المسئول الذى لا يقدر على تحمل المسئولية عليه طلب الإعفاء منها حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأضاف مدير إدارة بنها التعليمية: "نحن الآن فى عام التعليم الذى أطلقه رئيس الجمهورية، تزامنا مع إطلاق النظام الجديد للتعليم فى الصف الأول الثانوى، وبدء عصر التابلت فى المدارس، وكل هذا يتطلب يقظة واحترام للعملية التعليمية لإنجاح المنظومة الجديدة، والتى يتابعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لحظة بلحظة، فمن غير المقبول أننا نسعى لتطوير الأداء شكلا ومضمونا، ونجد هذا التسيب والانهيار".

وحذر عبد الشافى كل متقاعس ومخالف للقانون، مشيرا أن الطلاب أمانة والمعلم يجب أن يكون قدوة فى كل شيء.