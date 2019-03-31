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7إبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج "الزمالك اليوم"

الأحد، 31 مارس 2019 11:02 ص
7إبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج "الزمالك اليوم" جانب من الجلسة وهيئة المحكمة
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الأحد ، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، تطالب بالغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم"، للحكم بجلسة 7 إبريل المقبل مع تقديم مستندات من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام خلال يومين.
 
واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام .
رياضي والشكاوى.
وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".
 
.. الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم (1)
الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم 

.. الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم (2)
الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم

.. الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم (3)
الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم

.. الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم (4)
الحكم فى دعوى رئيس الزمالك لالغاء قرار الأعلى للاعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم 
 
 

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