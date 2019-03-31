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300 جنيه تدفع شاب لقتل صديقه بطعنة "كتر" فى البدرشين

الأحد، 31 مارس 2019 11:43 ص
300 جنيه تدفع شاب لقتل صديقه بطعنة "كتر" فى البدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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قتل شاب صديقه بسبب الخلاف على مبلغ 300 جنيه بالبدرشين، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه "سائق توك توك" بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة سقارة بالبدرشين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للعقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، أن خلافات مالية متعلقة بمبلغ 300 جنيه بين المتهم والمجنى عليه "إسلام.ط" 18 سنة سائق توك توك، أدت إلى نشوب مشاجرة بينهما، ومقتل المجنى عليه، حيث اعتدى الجانى على الضحية بسلاح أبيض "كتر"

وحرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيبان أحمد فايز وأحمد عبد الصمد، محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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