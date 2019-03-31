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وكيل زراعة الغربية: 141 ألف و464 فردان المساحة المنزرعة من القمح هذا العام

الأحد، 31 مارس 2019 11:17 ص
وكيل زراعة الغربية: 141 ألف و464 فردان المساحة المنزرعة من القمح هذا العام خلال تفقد القمح
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن  المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية فى بيان اليوم الاحد، ان المحافظة تستعد لموسم حصاد القمح والذي يبدأ في النصف الثاني من شهر إبريل القادم، مشيرا ان المساحة المنزرعة هذا العام   141464 فدان منزرعة بالقمح  بزيادة عن الموسم الماضى والذي كان 134000فدان فى ظل التوسعات السنوية فى زراعة محصول القمح الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
 
وأضاف انه من المتوقع لتحقيق انتاجيات عالية للفدان تصل 1طن للفدان نتيجة المتابعة المستمرة من القطاع الزراعى بجميع الإدارات الزراعية بالمدن والوحدات الزراعية بالقرى ومتابعة الحقول الإرشادية، بالإضافة إلى عامل الطقس هذا العام وانخفاض درجات الحرارة كان له أثر إيجابى انعكس على حقول القمح واتباع الطرق الإرشادية السليمة فى الرى والتسميد من جانب المزارعين.
 
وأضاف أن القطاع الزراعى مسؤل كعضو عن تحديد نوعية الاقماح الموردة (محلي _مستورد)ضمن اللجنة المشكله مع قطاع التموين والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة علي الصادرات والواردات وأمين الشونة او مديرالموقع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. 
 
وكشف "عبدالجواد" ان إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح  25شونه متمثلة في  10شون مطورة أسمنتية و 3صوامع و 4هناجر و8شون ترابية "مراكز تجميع " وهذه الشون قدرتها الإستيعابية 193340طن وبذلك تكون الشون كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها وهي 1طن لكل فدان منزرع. 
 
يذكر أنه قد تم تحديد سعرالقمح من قبل وزارة الزراعة علي حسب درجات النظافة فقد أعلن ان سعر القمح درجة نظافة 22,5هو 655جنية مصري ودرجة23 هو670 جنية مصري، ودرجة23,5 هو 685 جنية مصري.
 
 

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