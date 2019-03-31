وزير النقل يبحث مع "البنك الدولى" تطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديد

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية لدعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بمنظومة السكة الحديد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المهندس كامل الوزير، أكد فى بداية اللقاء تطلعه إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى لما فيه صالح قطاع النقل بمصر مشيرًا إلى أن أهم الاولويات حاليا فى مجال السكك الحديدية هى الأمن والسلامة والانضباط حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ اجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمى السكة الحديد.

ولفت الوزير إلى أنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادًا من العاملين فى السكك الحديدية لتفيذ هذه الإجراءات مضيفا ان العامل الثانى فى أولويات الفترة الحالية فى السكك الحديدية يتضمن التعاون مع جهات اخرى داخلية أو خارجية لها خبرات فى هذا المجال لتطوير كافة قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الايرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة.

وأشار الوزير، إلى أنه لكى يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى مجال السكك الحديدية يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات فى الجانب الاستثمارى فى مشروعات التطوير مضيفا ان الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديدية لإحداث طفرة فى هذا المجال للوصول الى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمى هذا المرفق الحيوى الذى يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة.

وأوضح وزير النقل، أنه يمكن التعاون مع البنك الدولى خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات الاخرى الى جانب قطاع السكك الحديدية مثل قطاع النقل البحرى و تطوير الموانئ البحرية خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل فى تطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى.

فيما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولى لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديدية وتقييم وضع السلامة الحالى فى هيئة السكك الحديدية على أن يتم تقديم تقريرا لوزير النقل بأهم توصيات الورشة وكذلك التباحث حول تشكيل لجنة مصغرة مسئولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع مباشرة وزير النقل.

كما تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين فى تطوير خط قطارات البضائع من الاسكندرية الى ميناء 6 أكتوبر سواء من حيث التعاون فى البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشارى الخاص بهذا المشروع فى اطار استثمارات كويتية لهذه الدراسة بالإضافة الى دعم البنك الدولى للتحول الرقمى لقطاع النقل فى مصر بما فى ذلك دعم منظومة النقل الذكى و كذا التعاون فى دعم تغيير وسائل النقل الى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مع التأكيد على عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذه لعدد من المشروعات المشتركة فى قطاع السكك الحديدية لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الانجاز فى هذه المشروعات.