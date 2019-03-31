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وزير العدل البريطانى: على ماى النظر فى قبول "الخروج الناعم" من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 31 مارس 2019 06:08 م
وزير العدل البريطانى: على ماى النظر فى قبول "الخروج الناعم" من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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قال وزير العدل البريطانى ديفيد جوك، اليوم الأحد، بأنه يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماى النظر لاحتمالية قبول الخروج الناعم للبلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست) فى حال دعم البرلمان لها الأسبوع الجاري.

وقال جوك - وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى - "أعتقد أن ماى بحاجة للنظر عن كثب فى الاتحاد الجمركى فى حال تصويت نواب البرلمان البريطانى عليه".

وأضاف أنه فى حال تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد (بريكست) دون اتفاق، فإننى لا أعتقد أنه من الممكن تجاهل موقف البرلمان والخروج دون اتفاق، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء سيكون أمامها حتى تاريخ 12 أبريل المقبل لكى تطلب تمديد المفاوضات لتجنب الخروج من دون اتفاق فى ذلك اليوم.

وكان مجلس العموم البريطانى قد رفض اتفاقا لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بريكست) للمرة الثالثة أمس الأول /الجمعة/، حيث صوت 286 عضوا لصالح الاتفاق ورفضه 344 آخرين.

 


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وزير العدل البريطانى

ماى

الخروج الناعم

الاتحاد الأوروبى




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