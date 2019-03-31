وزير الرى: إعلان حالة الطوارئ استعدادا لموسم الزراعات الصيفية ومحصول الأرز

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إعلان حالة الطوارئ بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية استعدادا لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين قيادات الوزارة مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المقرر زراعتها للموسم الحالى، بالإضافة إلى باقى المحاصيل الصيفية.



وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تقرر زراعه 724 ألف فدان بمحصول الأرز هذا العام فى 9 محافظات بالدلتا وهى ( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ – الغربية– دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد ) وفى غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات، حيث تم الانتهاء من وضع خرائط كروكيه لهذه المساحات بحيث يسمح للإدارات الزراعية بمتابعتها على الطبيعه، بالتنسيق مع مسئولى الرى بالمحافظات التسع، والتأكد من التزام المزارعين بها وبمواقعها.



ومن جانبه أوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزاة الرى، أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند تحديد المساحات إمكانية استخدام سلالات من الأرز التى تتحمل درجات ملوحة عالية وكذا سلالات الأرز المبكر، وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.



وأشار إلي أن الوزارة نجحت هذا العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، فى تحديد مساحة نحو 200 ألف فدان تسمى الأرز "الجاف" الذى يتحمل الجفاف والملوحة و يعطى نفس الإنتاجية التى يعطيها الأرز العادى، وهو ما يعنى أنه أصبح لدينا محصول أرز مثل المحصول العادى لا يستهلك المياه أكثر من المحصول العادى ويعطى نفس الإنتاج، بالإضافة، إلى 150 ألف فدان سوف يسمح بزراعتها فى المناطق التى لا تجد سوى المياه المالحة، أو التربة ذات المشاكل.



