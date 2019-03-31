وزير التنمية المحلية يجتمع بوفد الوكالة الألمانية GIZ لبحث مستوى تحسين الخدمة

كتب ـ على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برئاسة جابريلا بيكر مديرة مشروع تحسين الخدمات العامة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة .

بحث اللقاء آخر مستجدات التعاون بين الوزارة والوكالة فيما يخص مشروع تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة، وذلك فى محافظات القاهرة (شبرا ، المعادى ، غرب القاهرة ) والمنوفية ( شبين الكوم وأشمون ) ومن المقرر أن يتم إضافة محافظة بنى سويف خلال الفترة القادمة.

وأكد شعراوى، أن المشروع يهدف إلى زيادة مستويات رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم من الإدارة المحلية ، وتعزيز جودة وفرص الحصول على الخدمات العامة الأكثر طلباً وتطوير القدرات المؤسسية والفنية لمراكز خدمة المواطنين ورفع وعيهم بالخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية وشروط الحصول عليها وتطبيق نماذج إدارية محلية ناجحة يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى القومى .

وأشار الوزير إلى أنه تم تدعيم المراكز التكنولوجية بالأحياء التى سيطبق بها المشروع بالقاهرة والمنوفية بالأجهزة والتقنيات التكنولوجية المطلوبة ، مشيراً إلى أنه جارى العمل على تطوير عدة مراكز تكنولوجية بمحافظة بنى سويف لتنفيذ المشروع بها خاصة على مستوى القرى الفقيرة لنشر الوعى حول كيفية حصول المواطن على الخدمة، بالإضافة إلى وجود مراكز تكنولوجية متنقلة فى القرى والنجوع عبرأتوبيسات مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الخدمات العامة وشرح كيفية الحصول عليها .

وطالب اللواء محمود شعراوى بعمل دراسة لقياس مدى رضا المواطن عن عمل مشروع تحسين الخدمات المنفذة في محافظتى القاهرة والمنوفية على مستوى 4 أحياء، مشيراً الى أهمية إعداد فيديوهات وثائقية لتوعية المواطنين وتعريفهم بالخدمات ويتم عرضها فى وسائل النقل والتليفزيون ومراكز التكنولوجيا .

وأشاد الوزير بالتعاون والجهود المبذولة من جانب الوكالة فى المشروعات التى تتعاون فيها مع الوزارة في المحافظات المصرية، لافتاً إلى أن بعض الوزارات اتخذت الاجراءات المطلوبة لمراجعة دليل الخدمات وأرسلت التعديلات الخاصة بها بشكل رسمى للوكالة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى التواصل مع باقى الوزارات لضمان إجراء التعديلات المطلوبة .

وقال الوزير، إنه سيتم الاعداد لعقد اجتماع موسع يضم كافة الوزارات المشاركة فى دليل الخدمات لإبداء الرأى النهائى قبل إطلاق النسخة النهائية وسيتم بعد ذلك تنظيم احتفالية كبرى بتلك المناسبة .

ووجه شعراوى بالاستمرار فى رفع كفاءة وتدريب وتأهيل موظفى الأحياء الذين سيقومون بتقديم الخدمات إلى المواطنين لتدريبهم على الدليل وتأهيلهم ليكونوا مدربين داخل محافظاتهم لباقي الكوادر حول ما يتعلق بنشر ورفع وعى العاملين بدليل الخدمات وطرق الاستفادة منه .

وأشار الوزير إلى أنه يطالب باستمرار إجراء تقييم للموظفين الذين يحصلون على دورات تدريبية لقياس درجة استيعابهم للتدريب حتى يحصلوا على النتائج المرجوة وتحسين الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وطالب محمود شعراوى بعقد اجتماع بين مسئولى مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة لخدمة المواطنين ومسئولى الوكالة الالمانية لبحث الاحتياجات التى يمكن توفيرها للحصول على الاهداف المرجوة من المبادرة .

كما ناقش الاجتماع بحث توفير عدد من الزيارات التدريبية والدراسية للعاملين بالأحياء من مقدمي الخدمات للمواطنين وذلك عبر الوكالة الالمانية إلى دولة أرمينيا للاطلاع على تجربتها فى نظام الشباك الواحد.