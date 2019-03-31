وائل ربيعى

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المنتدى الصينى الأفريقى للتعليم العالى، فى إطار احتفالها بمئويتها، و بالتزامن مع مبادرة عام التعليم فى مصر وتولى مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي، وذلك بعد غدا الثلاثاء، بقاعة معتز الألفي، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

يهدف المنتدى إلى التركيز على الأولويات الاستراتيجية للتعليم العالى فى الصين وأفريقيا من أجل تحديد مجالات التعاون بين جامعاتهم. يشمل التعاون العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبادل الطلاب والأبحاث والثقافة بجانب مجالات التعليم الأخرى.

يتحدث فى الجلسة الافتتاحية كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل عن وزارة الخارجية المصرية، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمى للجامعة الامريكية بالقاهرة.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال المنتدى، لبدء تحالف التميز البحثى الجامعى فى مصر، يهدف التحالف بين الجامعات الأربعة إلى تحسين جودة ومستوى التكامل فى البحث الأكاديمى بينهم من خلال إتاحة التسهيلات البحثية بين أعضاء التحالف بموجب اتفاقية التعاون المشترك وتعزيز مخرجات البحوث الخاصة بهم من خلال تفعيل أوجه التعاون بين المجموعات البحثية وبناء قدراتهم على جذب المساعى البحثية المهمة من خلال التمويل الوطنى والدولى للأبحاث ذات الأولوية الدولية.