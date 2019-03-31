وزارة الأوقاف تعلن عن 19 مدرسة قرآنية جديدة ليصل إجماليها 882

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 19 مدرسة قرآنية جديدة ، ليصل إجمالى المدارس القرآنية إلى 882.

ونبهت الأوقاف، على الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.



أولاً :- المدارس الجديدة وعددها (19) مدرسة قرآنية للاطلاع اضغط هنا .