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نيابة المحلة تجرى مناظرة بين الطبيب المزيف وإحدى ضحاياه وتتعرف عليه

الأحد، 31 مارس 2019 06:30 م
نيابة المحلة تجرى مناظرة بين الطبيب المزيف وإحدى ضحاياه وتتعرف عليه حبس -ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل
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أجرى مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة، تحت إشراف خالد عابدين رئيس النيابة، مناظرة بين المتهم مصطفى الرفاعى إبراهيم توفيق الطبيب المزيف بمركز المحلة، الحاصل على ثانوية عامة، والذي انتحل صفة طبيب وقام بإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات أبو العزم وأبو زيد والرواد والصفوة والربيع، مع إحدى ضحاياه وتدعى"فاطمة"، بعد أن قام بإجراء عملية استئصال "الغدة" لها.
 
 
وكشف المتهم أمام النيابة العامة أنه يعمل سمسار ويقوم بإحضار الحالات ويتوجه بها إلى الأطباء، لإجراء العمليات مقابل حصوله على نسبة سمسرة، نافيا قيام بإجراء أى عمليات جراحية أو مناظير لأى مريض.
 
 
وسألت المريضة المتهم "انت متعرفنيش يا دكتور مصطفى" ورد عليها المتهم" لا أنا معرفكيش" وأجابت الضحية" لا أنت إللى كاشف عليا ودخلتنى غرفة العمليات بايدك وعملت لى عملية استئصال الغدة.
 
 
وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تم إجراء عملية جراحية لها من عدمه.
 
 

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