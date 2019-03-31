نقابة الغزل والنسيج تعقد غدا مؤتمرا جماهيريا بنادى غزل طنطا

كتب محمود راغب

تنظم النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ، غدا الإثنين، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه الاف العمال وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية ، وذلك فى مقر نادي غزل طنطا .

ويهدف المؤتمر إلى حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، والإستماع إلى مطالبهم ، ومناقشتهم في بعض الملفات الراهنة ، كدور العمل فى دعم خطط التنمية ، وأيضا مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية ، إضافة إلى معرفة وجهة نظر العمال فى التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش داخل مجلس النواب ، تمهيدا لطرحها فى إستفتاء عام على الرأى العام ، بإعتبار أن عمال مصر جزء أصيل من الرأي العام وشريك أساسي في عملية التنمية ..

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، رئيس إتحاد عمال محلي محافظة الغربية التى تضم مواقع عمالية وإنتاجية كبيرة ومشهود لها بالوطنية، أن عمال النسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم ، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس بإنصاف الملايين من أصحاب المعاشات وإعادة حقوقهم ،وأيضا قرارته التي تأتي في إطار الحماية الإجتماعية للشعب المصري وفي القلب منه العمال ،والخاصة بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2000 جنيه ،وأيضا رفع المعاشات والعلاوات ،وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها ،وأفعالها ،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا ،وهو يعلمه العمال جيدا ،ويساندونه .

جدير بالذكرأن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و400 الف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.