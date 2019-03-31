موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق أعمال القمة العربية فى تونس

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

انطلاق أعمال القمة العربية فى تونس بحضور كبير للرؤساء والقادة العرب

انطقت منذ قليل، بالجمهورية التونسية، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فى دورته الثلاثون، برئاسة تونس، خلفا للمملكة العربية السعودية.

الملك سلمان يسلم السبسي رئاسة القمة العربية بتونس 30

سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، رئاسة الدورة العادية الحالية للقمة العربية الثلاثين، خلفا للمملكة العربية السعودية الرئيس السابق للقمة.

لو كنت من المتقدمين للإعلان العاشر ..تعرف على نتيجتك فى 13 خطوة

أعلنت وزارة الإسكان عن نتيجة الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الإعلان الأكبر الذى تقدم له أكثر من 220 ألف مواطن للحصول على وحدة سكنية، رغم كون الإعلان يتضمن نحو 60 ألف شقة فقط.. وفى هذا التقرير نستعرض خطوات التعرف على نتيجتك فى حال كونك أحد المتقدمين للإعلان وذلك من خالال الخطوات التالية..

ضبط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بينهما أجنبي تخصصا في الاتجار بالعملة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.

العاهل السعودى بالقمة العربية: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المملكة

قدم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للجمهورية التونسية بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، على استضافتها للقمة العربية 2019.

وزير التموين يعلن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" لتوفير السلع قبل شهر الصيام

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن زيادة عدد منافذ "أهلا رمضان" فى المحافظات، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل شهر رمضان، كما سيتم توفير كافة المنتجات بفروع السلع التجارية الكبرى وفروع المجمعات الاستهلاكية .