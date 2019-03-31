مصرع 25 شخصا وإصابة 400 آخرين بسبب العواصف الممطرة جنوب نيبال

كاتمندو أ ش أ

لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم، إثر اجتياح عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة للمناطق الواقعة جنوب نيبال .

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات النيبالية دفعت بقوات من الجيش للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، فيما اكد رئيس الوزراء النيبالى ، خادجا براساد اولى، أن العواصف الممطرة أدت إلى إصابة نحو 400 شخص اخرين .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة ، فيما تنتظر طائرات مروحية تحسن الأحوال الجوية لنقل المصابين من القرى المتضررة فى منطقة يارا على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب كاتمندو إلى المستشفيات نظرا لحلول الظلام .