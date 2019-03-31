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مصرع طفل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب جرار زراعى ودراجة نارية بالغربية

الأحد، 31 مارس 2019 05:07 م
مصرع طفل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب جرار زراعى ودراجة نارية بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، وأصيب 2 آخرين، فى حادث انقلاب جرار زراعى ودراجة نارية فى إحدى الترع، بعد اصطدام الجرار بالدراجة النارية، وتم انتشال الجثة والمصابين، ونقلهم لمستشفى السنطة المركزى.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد برج مأمور مركز السنطة، بتصادم جرار زراعى بدراجة نارية، انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث المركز، وتبين تصادم جرار زراعى يستقله "محمد.ش.ش" 55 سنة سائق، بدراجة نارية، يستقلها شاب يدعى "م. ع. ال. ر" 35 سنة، ونجله "محمد" 5 سنوات، نتج عن ذلك انقلاب الجرار والدراجة النارية بالترعة، أسفر عن مصرع الطفل وإصابة 2 آخرين، تم انتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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