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مصادر أفغانية: طالبان تتكبد خسائر فادحة خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

الأحد، 31 مارس 2019 11:41 ص
مصادر أفغانية: طالبان تتكبد خسائر فادحة خلال عمليات لمكافحة الإرهاب حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أكدت مصادر أفغانية مطلعة اليوم الأحد، أن مقاتلى حركة طالبان المسلحة تكبدوا خسائر فادحة خلال العمليات الأخيرة التى أجرتها القوات الخاصة الأفغانية، فضلا عن الغارات الجوية التى نُفذت فى أقاليم غزنة وأروزجان وقندهار وهيلمند خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة - لم تكشف عن هويتها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية - فقد قُتل ما لا يقل عن 3 من مقاتلى طالبان، بمن فيهم أحد كبار قادتهم، فى عمليات للقوات الخاصة وغارات جوية نُفذت فى منطقتى جاجى وقراباغا فى إقليم غزنة.

كما نفذت عمليات مماثلة فى مدينة تاينكوت بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحًا على الأقل وإصابة واحد، فيما عثر جنود أفغان على 13 عبوة ناسفة ومواد صنع العبوات الناسفة ودمروها.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منشأة يُشتبه أنها من صنع طالبان فى منطقة مايواند بمقاطعة قندهار، مما أسفر عن مقتل 3 من مقاتلى طالبان، وتابعوا أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة فى منطقة سانجين بإقليم هلمند واعتقلت 4 من مقاتلى طالبان وقادتها.

فى الوقت ذاته، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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