مركز أورام أسوان يدشن مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.. صور

دشن مركز أورام أسوان، اليوم الأحد، حملة مكبرة للكشف المبكر عن الأورام سرطان: "المثانة - الثدى - القولون - البروتساتا" بدءا من أول أبريل وحتى 30 أبريل، تحت رعاية وزارة الصحة ومحافظة أسوان.

تأتى الحملة بعد يوم واحد من توجيهات رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة صحية جديدة للكشف وعلاج مرضى سرطان الثدى على هامش حضوره احتفالية يوم المرأة المصرية.

وبدأت فاعليات مؤتمر إعلان تدشين الحملة بمدينة أسوان، بعزف السلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، بحضور الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والسفير عبد العظيم الشيخ، قنصل السودان بأسوان، الدكتور صلاح جودة، مدير مركز أورام أسوان، وممثلى المجتمع الأسوانى.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز أورام أسوان، إن حملة الكشف المبكر تستهدف مرضى السرطان وبمثابة "هدية المركز لأهل أسوان" - على حد وصفه - نظرا لأهمية هذه الحملات الطبية فى الكشف المبكر عن أمراض الأورام، مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر يساوى الشفاء التام، موضحا أن مركز أورام أسوان يعمل تحت شعار "نحو التميز".

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن نجاح الدولة من خلال حملة 100 مليون صحة فى فحص 46 مليون مواطن من الإصابة بفيروس سى خلال 8 أشهر فقط، وهو ما يؤكد بأن مصر اصبحت دولة لها محددات وأهداف واضحة جعلتها من الدول المصاف فى المجال الصحى، لافتا إلى أن مصر تواصل الحملات الصحية للحفاظ على صحة أبناء الوطن، وذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة للكشف عن أورام المرأة المصرية على هامش مشاركته فى احتفالات المرأة المصرية وخاصة بعد ارتفاع نسب الإصابة بسرطان الثدى لدى السيدات بنسبة وصلت ل45 %.

ومن جانبه، أكد السفير عبد العظيم الشيخ، أن مصر عبر التاريخ ظلت جسرا ممتدا فى الثقافة والسياسة والاقتصاد وغيرهم بين البلدين، وهو ما جعل لمصر مكانة لدى قلوب السودانيين، وهى مستمرة فى حربها ضد الأمراض الخطيرة التى تهدد الصحة وتؤدى إلى الوفاة.