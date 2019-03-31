video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من المرحلة الأولى للقرى الأكثر إحتياجاً

الأحد، 31 مارس 2019 08:53 م
محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من المرحلة الأولى للقرى الأكثر إحتياجاً محافظ كفرالشيخ يناقش موقف الخطة الاستثمارية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، موقف الخطة الاستثمارية ومستوى التنفيذ فى الربع الثالث من العام الى 2018/2019،بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف فى المدن والقرى وبحث تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، مؤكداً أن مخصصات صندوق الخدمة العامة لمشروعات النفع العام لايمكن تجاوز التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، إنه يتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأضاف ،جارى استكمال الأعمال الخاصة للقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولي، وهى " قرية شابه بمدينة دسوق، وقرية المنشأة الكبرى بمدينة قلين، وقرية روس الفرخ بمدينة بيلا "،فتم الإنتهاء من المرحلة الأولي، وسوف يتم البدء فوراً فى المرحلة الثانية الممولة من وزارة التخطيط من خلال وزارة التنمية المحلية، التى تم تحديدها والعمل مع المحافظة، وسيكون العمل مختلف فى الخمس قرى التالية وهى " قرية صندلة بمدينة كفرالشيخ، وقرية الفقهاء القبلية فى مدينة سيدى سالم،و قرية ابودراز فى مدينة فوة، وقرية 75  المنصور بمدينة الحامول، وقرية الروس بمدينة مطوبس"، لتنمية وتطوير هذه القرى إجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً، وسيتم بدء العمل فوراً فى العام المالى فى الخطة2019/2020فى بداية شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد المنياوي، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس محمد السيد، ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد سعدالله، ممثلاً عن جهاز تعمير الساحل الشمالي"وزارة الإسكان".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع 466 معلماً على العقود المؤقتة وعقد أول لقاء لمناقشة قضايا المرأة بكفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

جهاز تعمير الساحل

المشروعات

وزارة الاسكان

الامية

معايير




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة