محافظ كفرالشيخ: الإنتهاء من المرحلة الأولى للقرى الأكثر إحتياجاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، موقف الخطة الاستثمارية ومستوى التنفيذ فى الربع الثالث من العام الى 2018/2019،بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف فى المدن والقرى وبحث تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، مؤكداً أن مخصصات صندوق الخدمة العامة لمشروعات النفع العام لايمكن تجاوز التشريعات المالية والتأشيرات العامة للموازنة.

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، إنه يتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، والعرض لمتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وأضاف ،جارى استكمال الأعمال الخاصة للقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولي، وهى " قرية شابه بمدينة دسوق، وقرية المنشأة الكبرى بمدينة قلين، وقرية روس الفرخ بمدينة بيلا "،فتم الإنتهاء من المرحلة الأولي، وسوف يتم البدء فوراً فى المرحلة الثانية الممولة من وزارة التخطيط من خلال وزارة التنمية المحلية، التى تم تحديدها والعمل مع المحافظة، وسيكون العمل مختلف فى الخمس قرى التالية وهى " قرية صندلة بمدينة كفرالشيخ، وقرية الفقهاء القبلية فى مدينة سيدى سالم،و قرية ابودراز فى مدينة فوة، وقرية 75 المنصور بمدينة الحامول، وقرية الروس بمدينة مطوبس"، لتنمية وتطوير هذه القرى إجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً، وسيتم بدء العمل فوراً فى العام المالى فى الخطة2019/2020فى بداية شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد المنياوي، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس محمد السيد، ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد سعدالله، ممثلاً عن جهاز تعمير الساحل الشمالي"وزارة الإسكان".