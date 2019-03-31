محافظ المنوفية يكرم 19 أم مثالية من العاملين بالديوان العام

المنوفية _محمد فتحى

كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية 19 أم مثالية من العاملين بالديوان العام، جاء ذلك خلال حفل تكريم الأم المثاليه والأم القدوة لعام 2019 والذى نظمته إدارة شئون المرأة بالديوان العام بمركز الإبداع بشبين الكوم ، حيث بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه وتلاوة أيات من الذكر الحكيم .

و أكد محافظ المنوفية على أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ، وأن هذا الإحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها ، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة السعيدة والقريبة من قلوب الجميع وهى تكريم الأمهات المثاليات .

كما وجه المحافظ الشكر لكل الأمهات مشيرًاً إلي قدرة الأم المصرية علي تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء ،مؤكداً أن المرأة تعد شريك أساسى في تحقيق التنمية في شتى المجالات ، وأن هذه الإحتفالية تأتي تكريماً لجهود كل الأمهات اللاتى أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء .

من جانبها أوضحت مدير إدارة شئون المرأة ان التكريم شمل 19 أم مثالية من العاملين بالديوان العام من بينهم 8 أمهات مثاليات و9 عاملات و2 أم قدوة مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تكريم السيدات اللاتى لم تنجبن ولم تتزوجن وتعدت سن ال50 فهى قدوة لزملائها بالعمل وأم لهم .

وفى الختام قام محافظ المنوفية بتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية علي الأمهات المكرمات مقدماً التهنئة لكل الأمهات المصرية لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع والتفانى فى حب الوطن .