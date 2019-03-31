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محافظ القليوبية: مينفعش نقطع الكهرباء عن المواطنين وتشتغل عندنا

الأحد، 31 مارس 2019 12:33 م
محافظ القليوبية: مينفعش نقطع الكهرباء عن المواطنين وتشتغل عندنا الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شدد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية على المسئولين عن الكهرباء بالقليوبية على متابعة توصيل الكهرباء إلى كافة مناطق المحافظة، وعدم تأثرها بظروف الأحوال الجوية، كما حدث أمس من إنقطاع الكهرباء وتضرر المواطنين، فى الوقت الذى لم تنقطع فيه الكهرباء بالمحافظة، قائلا: "مينفعش نقطع الكهرباء عن المواطنين وننور فى مناطقنا".

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بتفعيل مبادرات حقيقية لطلاء العمارات بالشوارع بالمدن بلون موحد مثل اللون البيج الذى ينطبق على محافظة القليوبية لتكون منظراً جماليا وحضاريا بالمدن.

وقال المحافظ، إنه سيتم طلاء العمارات بالمدن أولا ويعقبها القرى فى المرحلة الثانية على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية فى المناطق الراقية لتكون واجهة حضارية المدينة والقرية.

وأضاف المحافظ، أن الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تستلزم اليقظة التامة من كافة المسئولين للعمل على ضبط الأسواق والحفاظ على ثبات الأسعار وإجهاض أى محاولات لزيادة أسعار السلع مع توفير مبادرات لمواجهة الغلاء والعمل على متابعة الأسواق وتوفير منافذ السلع المهمة وتنفيذ توجيه الرئيس "اللى يغلى محدش يشتريه" من خلال تدشين حملات مقاطعة السلع والتجار المتلاعبين فى الأسعار وتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة.

 

 


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