محافظ الاسكندرية : الأرصفة بالإسكندرية وفقا للكود العالمي

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم على ضرورة تشكيل لجنة من رؤساء الأحياء و شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومديرية الطرق بالإسكندرية لمراجعة مستوى الميول في الطرق بجميع الأحياء، وأكد على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من إعادة الشيء لأصله، مشددا على ألا يتم أي حفر بالشوارع إلا بعد معرفة التاريخ المقرر للانتهاء منه ، ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ الارصفة بناء على الكود العالمي ليسهل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة السير في الشوارع.

أكد المحافظ على جميع التنفيذيين بضرورة توزيع المسؤوليات بشكل صحيح ،مشيرا إلى أن البناء المؤسسي شيء هام جدا والهدف منه أن يكون لكل فرد ولكل مجموعة عمل و مهام محددة تقوم بها ، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات كما أنها أكبر دولة مؤسسات على مستوى المنطقة وأن الحكومة في الوقت الحالي تعمل على تنفيذ البناء المؤسسي بكفاءة عالية لهذا يجب وضع خطة واضحة لان الاستثمار في البشر شيء مهم لأنه هو ما يضمن الاستدامة لاي مشروع .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف للعام المالي الحالي 2018 / 2019 الوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية و بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة و رؤساء الأحياء، و المهندسة أمل محمود القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.