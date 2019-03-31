محافظ الإسكندرية : سيذكر التاريخ بحروف من نور تضحية شهدائنا الأبطال

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، أن شهدائنا الأبرار من رجال الجيش والشرطة ضربوا أسمى معانى التضحية ، وهى التضحية بأرواحهم للدفاع عن أرض مصر وشعبها ، وذلك على مدار التاريخ وخاصة خلال السنوات السابقة والأحداث التى تعرضت لها مصر بأعمال إرهابية للنيل من استقرارها ، قائلا " سيذكر التاريخ بحروف من نور تضحية شهدائنا الأبطال وقيمتها العظيمة ، لرفعة وفداء وطننا الغالى مصر. " .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شارك بها محافظ الإسكندرية برفقة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، ونظمتها مديرية الأمن اليوم ، بمناسبة عيد الأم لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة ،والقيادات الأمنية بالمحافظة ، وعدد كبير من أمهات وزوجات وأبناء شهداء الشرطة بالإسكندرية .

وأعرب قنصوة عن سعادته بتواجده اليوم وسط أسر الشهداء ، الذين نفخر بهم جميعا فهم رجال دافعوا عن أرض الوطن وبذلوا أقصى ما يمكن أن يبذله الإنسان ، لافتا إلى أن الجميع يشعر بإحساسهم وما يعانونه من فقدان الأبناء والآباء والأزواج ، ولكنه فخر للجميع نتمنى جميعا أن نناله ، وعلينا جميعا التعاون ونكون على قلب رجل واحد لتظل مصر صامدة والوصول بها للمكانة التى تستحقها على مر التاريخ .

وأكد المحافظ على أسر الشهداء أن جميع القيادات من المحافظة ومديرية أمن الإسكندرية يقفون بجوارهم ومستعدون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق كافة مطالبهم ، مقدما لهم فى نهاية حديثه تحية تقدير وإعزاز وإجلال.