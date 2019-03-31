محافظ الأقصر يشيد بتفوق 4 أبطال من أرمنت ببطولة الجمهورية لكمال الأجسام

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المستشار مصطفى ألهم ،محافظ الأقصر، على أهمية دعم المواهب الرياضية وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد بما يؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة فى البطولات التى يشاركون فيها، مشيداً بأداء ونتائج لاعبى كمال الاجسام بنادى الشبان المسلمين بمدينة أرمنت خلال مشاركتهم فى بطولة الجمهورية والتى حققوا خلالها المراكز الاولى .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجموعة من أوائل الجمهورية فى رياضة كمال الأجسام من أبناء محافظة الأقصر والذين حققوا المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية التى اقيمت بمحافظة الفيوم منتصف شهر مارس، وحصل خلالها اللاعبون يوسف خيرى يوسف على المركز الاول والميدالية الذهبية فى وزن 70 كيلو، ومصطفى عربى السيد المركز الاول والميدالية الذهبية وزن 75 كيلو، والخطيب محمد ، المركز الثانى والميدالية الفضية وزن فوق 100 كيلو، ولؤى احمد محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 80 كيلو، وتم تكريم اللاعبين الفائزين من قبل الاتحاد المصرى لكمال الاجسام ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر، كما تم إختيار أبناء الأقصر اللاعبان اللذين حصلوا على المركز الاول يوسف خيرى ومصطفى عربى ضمن منتخب مصر القومى الذى يشارك فى البطولة العربية التى تقام نهاية شهر أبريل.

وجاء فوز أبناء الأقصر فى رياضة كمال الاجسام بعد منافسة قوية مع عدد كبير من الرياضيين من مختلف المحافظات مما اهلهم لتحقيق المراكز الأولى وانضمام اثنين منهم الى صفوف المنتخب وهى المرة الاولى التى يتم اختيار لاعبين كمال اجسام من الاقصر ضمن صفوف المنتخب منذ ما يقارب الـ 20 عام .

ووجه اللاعبون الشكر لمحافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر حفنى بركات، لجهودهم فى دعم اللعبة بالاقصر كما اعربوا عن تقديرهم لرئيس منطقة الاقصر لكمال الاجسام احمد اسماعيل ورئيس نادى الشبان المسلمين أسامة اسماعيل ونائب رئيس النادى سيد بغدادى وكلا من المدربين الكابتن سعيد الطاهر والكابتن على تمساح والادارى يوسف عطيتو والمشرف محمد الطاهر لما بذلوه من جهد اثناء انعقاد البطولة.