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مجلس جامعة المنوفية يستعرض الخطة الاستراتيجية الجديدة

الأحد، 31 مارس 2019 02:34 م
مجلس جامعة المنوفية يستعرض الخطة الاستراتيجية الجديدة محافظ المنوفية ورئيس الجامعة
المنوفية - محمد فتحى
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عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة لشهر مارس بحضور اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، ونائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات. 

رحب مبارك بالمحافظ فى رحاب الجامعة، مؤكدا على التعاون بين الجامعة والمحافظة فى شتى المجالات، والشكر لتلبيته الدعوة والمشاركة فى الجلسة.

بدأ مبارك الجلسة باستعراض الخطة الاستراتيجية (يوليو ٢٠٢٠- يونيو ٢٠٢٥) للجامعة المزمع تنفيذها، وعرض خريطة طريق إعدادها، وتشكيل فرق العمل واللجنة المنوط بها الإعداد والإشراف على متابعة العمل، وتحديث الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والأهداف الإجرائية والجدول الزمنى للتنفيذ. 

كما استعرض مبارك الخطوط العريضة للخطة وأهمها التوسع المؤسسى للجامعة وإنشاء كليات جديدة بتخصصات جديدة والإنتهاء من كافة المشروعات القائمة، وتطوير المستشفيات الجامعية وتحسين جودة الخدمة الصحية والعلاجية وتطوير العيادات الخارجية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية وتطوير خدمات الدعم من الصيدليات والمعامل والصيانة.
وأكد مبارك على أهمية تضافر كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة، ووضع الآليات والضوابط وتوفير الاحتياجات اللازمة للتنفيذ، ومشاركة جميع الكليات فى متابعة العمل لتطوير الجامعة على كافة المستويات.

 


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