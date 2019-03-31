مجلس جامعة القاهرة يقرر استحداث إدارة جديدة للأملاك

وائل ربيعى

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اجتماعه الدورى اليوم الأحد، وأقر استحداث بعض الإدارات الجديدة مثل إدارة الأملاك، وتم تشكيل لجنه تعمل مع الإدارة مكونة من أمين عام الجامعة، وكبار أساتذة كلية الحقوق، والجهات المعنية، كما تم تشكيل لجنة فنية للمصاعد من كلية الهندسة، وتأكيد ترخيص المصاعد وضرورة إجراء الصيانة الدورية لها، وذلك للحماية من أية مشكلات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة اهتمام الجامعة بملف الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تكليف الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي، والدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية بتولي مسئولية كل ما يتعلق بملف الإعاقة والتنسيق مع الجهات الخارجية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية الأنشطة الطلابية التي تقام داخل المدن الجامعية، لكونه أحد الطرق للتغلب على السلبيات، ومواجهة التطرف والإرهاب والكبت.