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ليلة سقوط السلطان.. أردوغان يعترف بخسارة حزبه فى عدد من البلديات

الأحد، 31 مارس 2019 09:23 م
ليلة سقوط السلطان.. أردوغان يعترف بخسارة حزبه فى عدد من البلديات أردوغان
كتب عامر مصطفى _ وكالات
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقر بخسارة حزبه عدد من البلديات في مدن رئيسية عقب انتخابات المحليات.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن حزبه، العدالة والتنمية، خسر بعض المدن فى الانتخابات البلدية التى جرت اليوم الأحد وتعهد بأن تركز حكومته من الآن على تنفيذ خطط اقتصادية قوية.
وأضاف أردوغان فى مؤتمر صحفى فى اسطنبول أن الانتخابات القادمة ستُجرى فى يونيو عام 2023 وأن تركيا ستنفذ بعناية "برنامجا اقتصاديا قويا" دون أى مساومة بشأن قواعد السوق الحرة.
ويتجه حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، فيما يبدو، للسيطرة على أنقرة فى الانتخابات المحلية وهزيمة حزب أردوغان الحاكم فى العاصمة للمرة الأولى منذ وصول أردوغان للحكم قبل 16 عاما.

 


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