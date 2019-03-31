لأولى ثانوى.. تعرف على طبيعة وهدف أسئلة الامتحان الإلكترونى × 10 معلومات

فوجئ بعض طلاب الصف الأول الثانوى خلال أدائهم الامتحان الإلكترونى الأول بإختلاف كبير فى الأسئلة عن سابقتها فى المنظومة القدمية للامتحانات كما أكد البعض أنها أسئلة من خارج المنهج، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات ما يوضح طبيعة الأسئلة والهدف منها.

1ـ أسئلة الامتحان جميعها من المنهج الدراسى ومن كتاب المدرسة.

2ـ الأسئلة مبنية ومصممة لقياس مستوى فهم الطالب للمنهج وليس حفظه.

3ـ الأسئلة هدفها تحويل الطالب من أسلوب الحفظ إلى الفهم وإكسابه مهارات معينة وأيضا نقل الطالب إلى مرحلة التعلم المستمر والدائم.

4ـ الأسئلة تحتاج إلى تركيز وفهم قبل البدء فى الإجابة عنها لأنها تختلف عن النظام القديم والتى كانت تخدم حفظ الطالب وليس فهمه.

5ـ الأسئلة وضعها خبراء من خلال بنوك الأسئلة وليس معلم المدرسة أو المادة.

6ـ الدروس الخصوصية لن تخدم على الأسئلة لأنها مبنية على الفهم والإلمام بالمعلومات حول المادة العلمية.

7ـ الإجابة عن الأسئلة قد لا تحتاج إلى كتابة كتيرة وهو ما يميز الأسئلة عن سابقتها من الامتحانات القديمة والت كان الطالب يكتب فيها كثيرا.

8ـ يمكن للطالب الإجابة عن الجزئية الواحدة فى الامتحان بأكثر من طريقة حسب فهمه ويكون مقياس التصحيح هو الفهم لدى الطالب وليست الإجابة النموذجية.

9ـ يجب على الطالب إعادة النظر فى طريقة تحصيل المعلومات والمذاكرة بحيث تخدم على نوع الأسئلة والتقييم الجديدة فى النظام الجديد، بحيث يكون التحصيل والمذاكرة تتلائم مع الأسئلة وشكلها وفهم الطالب لها.

10ـ يجب على الطالب أن يعتمد بنسبة كبيرة على الفهم وليس حفظ المعلومات لأن الأسئلة تحتاج إلى قياس مدى فهم الطالب للموضوعات والمنهج الدراسى، كما يجب على المعلم أيضا تغيير طريقة شرحه وتوصيل المعلومات للطلاب داخل الفصل.