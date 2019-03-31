طب قصر العينى تستضيف اليوم أول لقاء للجان مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية

تستضيف كلية طب القصر العيني، اليوم الأحد، اللقاء الأول للجان مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية، وذلك بعنوان "تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمتعايشين بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز".

ويقام اللقاء بالقاعة الكبرى بمبني التعليم الطبي المستمر بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، وبالإشتراك مع البرنامج الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

ويأتي اللقاء، كمبادرة لدعوة كافة المنشآت الصحية الجامعية لتقديم الخدمة الصحية اللازمة لهؤلاء المرضي ومنع كل أشكال الوصم والتمييز ضدهم للحد من إنتشار هذا المرض، وضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة في إطار الكرامة وحقوق الانسان الواجبة لهؤلاء المرضي.