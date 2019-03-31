ضبط 18 قضية سلاح ومخدرات و12 هاربا فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام السيطرة الامنية، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وحائزى الأسلحة النارية والمخدرات، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

وأسفرت عن ضبط 18 قضية سلاح نارى وأبيض ومخدرات، و12متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وضبط 71 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 538 مخالفة مرافق، و840 مخالفة مرورية، وتنفيذ 4071 حكم قضائى متنوع، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.