ضبط 1217 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1217 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 823 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 92 قضية تموين متنوعة، و3 قضايا اتجار مخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، و89 قضية متنوعة على مستوى المحافظة، وتنفيذ 414 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في إزالة التعديات.